Столтенберг сказал, что НАТО должно расширить присутствие в Арктике
Глава НАТО заявил немецкой газете, что у России и Китая большие планы в отношении полярного региона, которые могут еще больше усилить геополитическую напряженность.
Вашингтон собирается назначить своего первого посла в Арктике.
НАТО должно уделять приоритетное внимание своему военному присутствию в Арктике, заявил в воскресенье глава военного альянса Йенс Столтенберг.
Его комментарии прозвучали на фоне возросшей обеспокоенности Запада по поводу усиления военной активности России в заполярье после вторжения в Украину.
В интервью газете Welt am Sonntag Столтенберг заявил, что Арктика имеет "большое стратегическое значение" для НАТО.
Он сказал, что оборонный альянс "уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы иметь возможность получить четкое представление о том, что происходит на крайнем севере. Но мы будем продолжать наращивать наши усилия".
Опубликовано: Силивончик Алина
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