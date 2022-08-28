Столтенберг сказал, что НАТО должно расширить присутствие в Арктике

Глава НАТО заявил немецкой газете, что у России и Китая большие планы в отношении полярного региона, которые могут еще больше усилить геополитическую напряженность.

Вашингтон собирается назначить своего первого посла в Арктике.

НАТО должно уделять приоритетное внимание своему военному присутствию в Арктике, заявил в воскресенье глава военного альянса Йенс Столтенберг.

Его комментарии прозвучали на фоне возросшей обеспокоенности Запада по поводу усиления военной активности России в заполярье после вторжения в Украину.

В интервью газете Welt am Sonntag Столтенберг заявил, что Арктика имеет "большое стратегическое значение" для НАТО.

Он сказал, что оборонный альянс "уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы иметь возможность получить четкое представление о том, что происходит на крайнем севере. Но мы будем продолжать наращивать наши усилия".