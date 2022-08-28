Талибан обвиняет Пакистан за проникновение американских беспилотников
Министр обороны Талибов в воскресенье обвинил Исламабад в том, что он позволил американским беспилотникам использовать воздушное пространство Пакистана для доступа в Афганистан.
“Мы просим Пакистан, не используйте свое воздушное пространство против нас”, - настаивал военный лидер талибов.
Якуб сказал, что радарная система Афганистана была уничтожена, когда американские войска были выведены из страны в 2021 году, но разведывательные источники предполагают, что американские беспилотники проникали через Пакистан. Он назвал это “явным нарушением”.
Исполняющий обязанности министра обороны является сыном основателя движения "Талибан" Мохаммеда Омара и считается вторым по силе лидером исламистского движения, которое удерживает контроль над большей частью Афганистана с тех пор, как оно захватило Кабул в августе прошлого года.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
The National Interest: разведка США ошиблась относительно планов России в Украине
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Женщину выгнали с рейса авиакомпании Alaska Airlines за неподобающий наряд
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко