Талибан обвиняет Пакистан за проникновение американских беспилотников

Министр обороны Талибов в воскресенье обвинил Исламабад в том, что он позволил американским беспилотникам использовать воздушное пространство Пакистана для доступа в Афганистан.

“Мы просим Пакистан, не используйте свое воздушное пространство против нас”, - настаивал военный лидер талибов.

Якуб сказал, что радарная система Афганистана была уничтожена, когда американские войска были выведены из страны в 2021 году, но разведывательные источники предполагают, что американские беспилотники проникали через Пакистан. Он назвал это “явным нарушением”.

Исполняющий обязанности министра обороны является сыном основателя движения "Талибан" Мохаммеда Омара и считается вторым по силе лидером исламистского движения, которое удерживает контроль над большей частью Афганистана с тех пор, как оно захватило Кабул в августе прошлого года.