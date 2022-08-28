Илон Маск рассказал что у Мира есть проблема посерьезнее, чем глобальное потепление

Если и есть что-то, в чем согласны критики и поклонники Илона Маска, так это то, что миллиардер является защитником окружающей среды.

Маск был одним из основателей Tesla, компании, цель которой - помочь построить устойчивый мир.

Миллиардер считает, что сегодня есть приоритетная, даже гораздо более важная проблема, чем глобальное потепление. Эта проблема заключается в сокращении мирового населения, явлении, которое особенно затрагивает страны северного полушария и Китай.

И чтобы подчеркнуть срочность депопуляции западных стран, которые в настоящее время производят большую часть богатства нашего мира, капризный босс хочет напомнить нам, что он по-прежнему считает глобальное потепление большой и важной проблемой для планеты.

Он, по-видимому, предполагает, что это скорее вопрос приоритета. По сути, мы должны пересмотреть приоритеты. И во главе списка должен стоять вопрос народонаселения.