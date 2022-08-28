Times: У Лондона до конца года не останется средств для поддержки Киева

Источник в Минобороны Соединенного Королевства сообщил изданию о том, что источники финансирования военной помощи Украине иссякнут до конца 2022 года.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», — пишет издание.

Если Лиз Трасс станет премьер-министром Англии, то ей придется крепко задуматься, на какие цели пускать финансы.

Ранее о том же заявила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. У Германии также не остается ресурсов на серьезную поддержку Украины.