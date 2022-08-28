СМИ: Наталью Вовк нашли убитой с 17 ножевыми ранениями
Подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной мариупольку Наталью Вовк обнаружили на съемной квартире со множеством ножевых ранений.
Об инциденте сообщает австрийское издание Exxpress из разряда желтой прессы.
Если верить источнику, Вовк добралась до Австрии, где сняла квартиру и была убита спустя несколько дней.
Полиция Вены и МВД Австрии пока никак не комментировали эту информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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