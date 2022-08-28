Женщину выгнали с рейса авиакомпании Alaska Airlines за неподобающий наряд

Видео, на котором женщину выгнали с рейса авиакомпании Alaska Airlines из-за того, что она была одета в укороченный топ, который сочли "неподобающим", стало вирусным в Интернете.

Рэй Лин Ховард, рассказала что авиакомпания Alaska Airlines принудительно решила снять ее с рейса, из-за того, что персонал сделал вывод, что наряд был совсем не корректный для путешествия. Сотрудники Аляски сказали, что ее наряд был слишком откровенным.

Девушка решила надеть розовый укороченный топ с высоким воротом, но стюардесса вернулась и сказала ей: “Ты не можешь это надеть, у тебя виден живот, и это неуместно”.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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