Женщину выгнали с рейса авиакомпании Alaska Airlines за неподобающий наряд
Видео, на котором женщину выгнали с рейса авиакомпании Alaska Airlines из-за того, что она была одета в укороченный топ, который сочли "неподобающим", стало вирусным в Интернете.
Рэй Лин Ховард, рассказала что авиакомпания Alaska Airlines принудительно решила снять ее с рейса, из-за того, что персонал сделал вывод, что наряд был совсем не корректный для путешествия. Сотрудники Аляски сказали, что ее наряд был слишком откровенным.
Девушка решила надеть розовый укороченный топ с высоким воротом, но стюардесса вернулась и сказала ей: “Ты не можешь это надеть, у тебя виден живот, и это неуместно”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Женщину выгнали с рейса авиакомпании Alaska Airlines за неподобающий наряд
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