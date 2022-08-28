Китай направил к Тайваню 23 истребителя и восемь военных кораблей

После входа в Тайваньский пролив двух ракетоносцев ВМС США, Китай направил к острову 23 самолета и восемь кораблей НОАК.

«Ввооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 23 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — говорится в сообщении Минобороны острова.

При этом половина из отправившихся в рейд истребителей уже пересекла серединную линию, оговоренную, как граница между материком и островом.

«Три истребителя J-11, один Су-30, два J-10, два J-16, один ударный вертолет Wz-10 и противолодочный самолет Y-8», -посчитали в ведомстве.