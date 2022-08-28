Медведев: Россия не может остановить войну, даже если Украина откажется от надежд на НАТО

Бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия в целом может осуществить переговоры с Владимиром Зеленским, однако должны быть соблюдены определенные условия.

Россия еще до того, как начала проводить спецоперацию на Украине, показала своим поведением, что не готова входить в НАТО.

"Отказ оказался серьезным поступком, который показал несмотря на то, что участие в Североатлантическом альянсе необходим, однако такого недостаточно для установления мира", - заявил Медведев, когда давал в интервью.

Россия будет и дальше нести свою кампанию до той поры, пока все задачи не будут решены.