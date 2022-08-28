«Рыжее чудо»: актер Беляев рассказал, как Пугачева назвала его жену
По его словам, он сначала услышал прозвище, а потом увидел его обладательницу, актрису Таатьяну Абрамову, и влюбился.
Актер Юрий Беляев поделился трогательными воспоминаниями о своей жене Татьяне Абрамовой.
По словам артиста, Алла Пугачева дала его супруге удивительное прозвище, сообщает Inforeactor.ru.
Беляев уточнил, что Примадонна называла ее «рыжее чудо».
«Я понятия не имел, кто это - Таня Абрамова. И что такое «рыжее чудо» - прозвище, которое дала ей Пугачева. Все это было как на какой-то другой планете», — рассказал артист в эфире «Центрального телевидения».
Он также вспомнил, как они с Татьяной катались на мотоцикле. Именно тогда Юрий понял, что влюблен в нее.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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