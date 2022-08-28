«Рыжее чудо»: актер Беляев рассказал, как Пугачева назвала его жену

По его словам, он сначала услышал прозвище, а потом увидел его обладательницу, актрису Таатьяну Абрамову, и влюбился.

Актер Юрий Беляев поделился трогательными воспоминаниями о своей жене Татьяне Абрамовой.

По словам артиста, Алла Пугачева дала его супруге удивительное прозвище, сообщает Inforeactor.ru.

Беляев уточнил, что Примадонна называла ее «рыжее чудо».

«Я понятия не имел, кто это - Таня Абрамова. И что такое «рыжее чудо» - прозвище, которое дала ей Пугачева. Все это было как на какой-то другой планете», — рассказал артист в эфире «Центрального телевидения».

Он также вспомнил, как они с Татьяной катались на мотоцикле. Именно тогда Юрий понял, что влюблен в нее.