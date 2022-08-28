Spiegel: Наса обнародовало план отправки людей за пределы Марса
Создание поселений на Марсе позволит людям узнать глубже в Солнечную систему, заявило НАСА, поскольку были обнародованы планы по отправке астронавтов дальше Красной планеты.
В преддверии испытательного полета миссии Artemis, целью которой является отправка людей на Луну впервые за 50 лет, НАСА заявило, что лунная поверхность станет испытательным полигоном для Марса и за его пределами.
В отличие от миссий "Аполлона", на этот раз цель "Артемиды" - остаться и построить постоянное жилье на Луне, где можно извлечь уроки, прежде чем отправиться дальше.
Опубликовано: Силивончик Алина
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