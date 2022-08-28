Риттер: Россия готовит грандиозный ответ на провокации на ЗАЭС
Бывший разведчик США уверен, что Россия ответит на издевательские обстрелы ЗАЭС и объяснил, в чем состоит план.
Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что Россия после инспекции МАГАТЭ и в случае очередной провокации со стороны ВСУ сможет использовать все имеющиеся у нее ресурсы для того, чтобы отбросить украинских военных на дистанцию недосягаемости ЗАЭС.
«Решение России заключается в том, чтобы отогнать ВСУ настолько далеко от атомной электростанции, чтобы ни одна украинская система не дотянулась до нее», − считает Риттер.
Тем самым Россия нивелирует планы США ввести контингент, якобы для защиты региона от ядерной угрозы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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