Бывший разведчик США уверен, что Россия ответит на издевательские обстрелы ЗАЭС и объяснил, в чем состоит план.

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что Россия после инспекции МАГАТЭ и в случае очередной провокации со стороны ВСУ сможет использовать все имеющиеся у нее ресурсы для того, чтобы отбросить украинских военных на дистанцию недосягаемости ЗАЭС.

«Решение России заключается в том, чтобы отогнать ВСУ настолько далеко от атомной электростанции, чтобы ни одна украинская система не дотянулась до нее», − считает Риттер.

Тем самым Россия нивелирует планы США ввести контингент, якобы для защиты региона от ядерной угрозы.