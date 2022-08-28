Крупный универсальный рынок «Людмила» загорелся под Волгоградом после взрыва баллонов с газом
Сигнал о возгорании кровли на крупном универсальном рынке «Людмила» в Волжино под Волгоградом поступил в МЧС в 17:05.
По сообщению МЧС, первоначальная версия пожара: нарушение правил эксплуатации газовых баллонов кровельщиками, которые проводили ремонт крыши здания рынка.
После того, как вспыхнула крыша, пожар стал стремительно нарастать, и перекинулся на стоящие на паркинге автомобили.
Опубликовано: Тарас Медведев
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