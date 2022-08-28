Германия достигнет октябрьского показателя по запасам газа уже в сентябре

Министерство экономики Германии заявило, что хранилища газа заполняются быстрее, чем планировалось, несмотря на неопределенность в отношении поставок по трубопроводу из России.

И прогнозировало, что октябрьский целевой показатель в 85% емкости должен быть достигнут уже в начале следующего месяца.

Попытка Германии прекратить импорт российского газа увенчалась успехом “в очень значительной степени”, заявил в воскресенье министр экономики Роберт Хабек в заявлении, отправленном по электронной почте.

Работы по установке плавучих терминалов сжиженного газа идут по плану, поставки из Нидерландов и Бельгии будут увеличены, и Франция также хочет поставлять газ в Германию, добавил он.

Германия спешит заполнить хранилища газа к зиме после того, как Россия резко сократила поставки по ключевому трубопроводу "Северный поток", что привело к росту цен и обострению худшего энергетического кризиса в Европе за последние десятилетия.

Правящая коалиция в Берлине обязала, чтобы объекты были заполнены на 85% к октябрю и на 95% к ноябрю.