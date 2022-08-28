Иран готовится массированный ракетный удар по базам США в Сирии

Военные базы США и союзной им сирийской освободительной (неправительственной) армии будут под прицелом иранских РСЗО, после того, как США нанесли удар по военной базе Ирана.

Иран намерен убить сразу «двух зайцев», отомстить США и Израилю за атаку на военный склад.

Власти Ирана и Сирии предупредили, что будут наносить ракетные удары по базам Соединенных Штатов на сирийских территориях после каждой атаки с израильской стороны.