Reuters: США ускоряют производство HIMARS, чтобы помочь Украине

Соединенные Штаты ускоряют производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS, чтобы помочь Украине, сообщил представитель Пентагона.

Представитель из министерства обороны Уильям Ла Планте сделал комментарии после посещения объектов Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, которые производят HIMARS и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS), согласно пресс-релизу Министерства обороны (DoD).

Поставляемые США HIMARS сыграли решающую роль в том, что украинские силы продолжают отбивать российское вторжение. Украина “эффективно использует” легкие мобильные пусковые установки и высокоточные ударные боеприпасы, произведенные на этих объектах, отмечается в пресс-релизе Министерства обороны в пятницу.