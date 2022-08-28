Financial Times: На следующей неделе ЕС разорвет визовое соглашение с Россией
По неофициальной информации Financial Times, Евросоюз намерен разорвать соглашение об упрощенной выдаче виз для граждан России.
Евросоюз намерен расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче виз россиянам и тем самым сократить их выдачу. Как сообщает Financial Times, решение будет принято в ходе двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге. Переговоры начнутся во вторник, 30 августа.
Разрыв соглашения, подписанного 15 лет назад, лишит россиян льгот при подаче заявлений на получение виз в страны ЕС. В конце февраля было приостановлено действие части соглашения 2007 года о свободном передвижении государственных чиновников и бизнесменов.
Более широкая приостановка сняла бы льготный режим для россиян при оформлении всех виз ЕС, что потребовало бы от них большего количества документов, а также удорожала бы визы и значительно продлила бы время ожидания.
Чехия прекратила выдачу виз вскоре после начала российской военной специальной операции в Украине, но поскольку другие страны продолжают их тратить, россияне могут свободно передвигаться по Шенгенской зоне.
Опубликовано: Николай Скира
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