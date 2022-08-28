Сексологи установили: реакция на запахи своего и чужого тела связана с либидо

Особенно сильно этот эффект проявляется у женщин, причем важнее всего он был важен для участниц эксперимента из Индии.

Исследователи Южного медуниверситета в Гуанчжоу выяснили: люди, которым нравятся запахи своего и чужого тела, обладают более высоким либидо, сообщает Газета.ру.

В эксперименте приняли участие 249 американцев, 1903 жителя Китая и 313 - Индии.

Им задали вопрос - как часто они обнюхивали себя или других, какое значение придают запаху, а также - об их сексуальных желаниях.

Во всех странах люди, которых привлекал запах тела, проявляли более сильное сексуальное желание. Особенно сильно этот эффект проявился у женщин, причем важнее всего был важен для участниц из Индии.

Причина полученных результатов пока не ясна, но, по мнению исследователей, запах тела мог давать нашим пращурам некую информацию о партнере. Например, о его здоровье. И это могло влиять на выбор спутника.