Президент Колумбии призвал банды к прекращению огня
Новый президент Колумбии Густаво Петро призвал все вооруженные группировки в южноамериканской стране к мирным переговорам и прекращению огня.
«Я предлагаю вооруженным группировкам в стране начать диалог с прекращения боевых действий», — заявил левый политик во время визита в департамент Антиокия. Верховный комиссар Иван Данило Руэда призвал банды публично заявить о своей готовности к прекращению огня.
В Колумбии левые партизанские организации, правые военизированные формирования и преступные синдикаты борются за контроль над целыми регионами и незаконным бизнесом.
Прежде всего, банды неоднократно становились мишенью для представителей общин, профсоюзных деятелей, представителей коренных общин и защитников окружающей среды.
В ходе предвыборной кампании первый левый президент Колумбии Петро пообещал начать переговоры со всеми вооруженными группировками, чтобы окончательно урегулировать внутренний конфликт. Правительство недавно объявило о возобновлении мирных переговоров с партизанской организацией ELN.
Опубликовано: Тарас Медведев
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