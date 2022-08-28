Президент Колумбии призвал банды к прекращению огня

Новый президент Колумбии Густаво Петро призвал все вооруженные группировки в южноамериканской стране к мирным переговорам и прекращению огня.

«Я предлагаю вооруженным группировкам в стране начать диалог с прекращения боевых действий», — заявил левый политик во время визита в департамент Антиокия. Верховный комиссар Иван Данило Руэда призвал банды публично заявить о своей готовности к прекращению огня.

В Колумбии левые партизанские организации, правые военизированные формирования и преступные синдикаты борются за контроль над целыми регионами и незаконным бизнесом.

Прежде всего, банды неоднократно становились мишенью для представителей общин, профсоюзных деятелей, представителей коренных общин и защитников окружающей среды.

В ходе предвыборной кампании первый левый президент Колумбии Петро пообещал начать переговоры со всеми вооруженными группировками, чтобы окончательно урегулировать внутренний конфликт. Правительство недавно объявило о возобновлении мирных переговоров с партизанской организацией ELN.