В результате длящихся 2,5 месяца муссонов треть Пакистана может оказаться под водой

С середины июня в Пакистане шли проливные муссонные дожди, что способствовало наводнениям.

За почти два месяца в результате стихии погибло более тысячи человек, а за последние сутки – уже 119. Разрушены здания, мосты и километры дорог. Мощная волна наводнения обрушилась на отель New Honeymoon в долине Калам, который тут же рухнул.

"К тому времени, как прекратятся дожди, четверть или треть Пакистана могут оказаться под водой. Это часть глобального климатического кризиса. Нам в Пакистане потребуется лучшее планирование и устойчивое развитие. Нам необходимо перейти на более устойчивые культуры и улучшить работу государственных структур", - заявила Шерри Рехман, министр страны по вопросам изменения климата, в интервью турецкой телекомпании TRT World.

В четверг министр сообщила, что более 30 миллионов жителей страны уже пострадали в результате рекордно сильных муссонов и катастрофических наводнений. Правительство в Исламабаде обратилось к международному сообществу за гуманитарной помощью.