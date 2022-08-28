В результате длящихся 2,5 месяца муссонов треть Пакистана может оказаться под водой
С середины июня в Пакистане шли проливные муссонные дожди, что способствовало наводнениям.
За почти два месяца в результате стихии погибло более тысячи человек, а за последние сутки – уже 119. Разрушены здания, мосты и километры дорог. Мощная волна наводнения обрушилась на отель New Honeymoon в долине Калам, который тут же рухнул.
"К тому времени, как прекратятся дожди, четверть или треть Пакистана могут оказаться под водой. Это часть глобального климатического кризиса. Нам в Пакистане потребуется лучшее планирование и устойчивое развитие. Нам необходимо перейти на более устойчивые культуры и улучшить работу государственных структур", - заявила Шерри Рехман, министр страны по вопросам изменения климата, в интервью турецкой телекомпании TRT World.
В четверг министр сообщила, что более 30 миллионов жителей страны уже пострадали в результате рекордно сильных муссонов и катастрофических наводнений. Правительство в Исламабаде обратилось к международному сообществу за гуманитарной помощью.
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По данным ООН, с середины июня, когда начались муссонные дожди, в Пакистане было повреждено более 3000 километров дорог, 130 мостов и 495 000 домов.
Наводнение обрушилось на недавно построенный отель New Honeymoon в Каламе. Сила была настолько велика, что здание рухнуло всего за несколько мгновений. Информации о пострадавших нет.
В свою очередь РИА сообщает, что в Пакистане наводнения не прекращаются уже два с половиной месяца.
119 человек погибли и 71 получили ранения за последние 24 часа. По оценкам, за это время в общей сложности пострадало более 33 миллионов человек, а число умерших уже превысило тысячу.
Опубликовано: Николай Скира
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