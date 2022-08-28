Дугин заявил, что его дочь Дарью убили враги России

Российский философ Александр Дугин заявил, что его дочь убили враги России, выбравшие Дарью Платонову в качестве символа «русского света».

28 августа «идеолог русского мира» Александр Дугин в документальном фильме Первого канала «Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» заявил, что его дочь была убита не её личными недругами, а врагами всей России.

По мнению философа виновные в трагической гибели военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной увидели в ней символ и «били-то в свет, в русский свет», дабы нанести удар по русской цивилизации.