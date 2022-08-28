Дугин заявил, что его дочь Дарью убили враги России
Российский философ Александр Дугин заявил, что его дочь убили враги России, выбравшие Дарью Платонову в качестве символа «русского света».
28 августа «идеолог русского мира» Александр Дугин в документальном фильме Первого канала «Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» заявил, что его дочь была убита не её личными недругами, а врагами всей России.
По мнению философа виновные в трагической гибели военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной увидели в ней символ и «били-то в свет, в русский свет», дабы нанести удар по русской цивилизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Бердянске устраняют разлив нефти в прибрежной зоне после обстрела ВСУ
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
ВСУ применили осветительные мины возле Запорожской АЭС
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко