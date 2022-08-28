Дочь отправила Ларису Голубкину в медучреждение под Москвой

82-летняя артистка в последнее время много болела: у нее был перелом шейки бедра, а потом ей пришлось пережить коронавирусную инфекцию.

Как стало известно общественности, Лариса Голубкина сейчас находится в медучреждении в Подмосковье.

Актриса заявила, что ее все там устраивает, и она вообще готова туда переселиться на постоянное место жительства, сообщает Рамблер.

У публики в связи с этим возникли вопросы к дочке Ларисы Ивановны. Мария Голубкина подтвердила, что ее мать находится в санатории. По словам Голубкиной-младшей, пожилой актрисе там лучше и обеспечен хороший уход.

«Она в санатории управделами президента.Там все хорошо», - подчеркнула Мария.

Лариса Голубкина пропала из виду около месяца назад. И лишь сейчас стало известно: у вдовы Андрея Миронова есть проблемы со здоровьем.