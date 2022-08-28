30-летний игрок КВН Никита Сумароков неожиданно умер накануне своей свадьбы

Юморист входил в лигу КВН «Новая версия» в Нижнем Тагиле, и через пару недель должен был отпраздновать свое 31-летие.

Фронтмен команды «Северный квартал», известный по своим выступлениям в КВН в начале 2010-х годов, имел большие планы на жизнь. Он планировал жениться - дата свадьбы была назначена на 23 сентября, сообщает СтарХит.

Однако два дня назад Сумароков неожиданно скончался. Друг ведущего рассказал о трагедии подробно.

«Никита был на улице, он пришел в гости к друзьям. Ушел на 2 минуты за гаражи - и не вернулся. Приехала скорая, и констатировала факт смерти из-за остановки сердца», — по словам приятеля Сумарокова, кавээнщика Дениса, еще идет следствие.

Мужчина рассказал, что в последнее время был на связи с Никитой каждый день. «Он звонил мне за 3 часа до смерти. Я был на работе, и сказал, что не могу говорить, перезвоню позже. Это был его последний звонок», — отметил он.

Прощание со звездой КВН Сумароковым состоится 31 августа.