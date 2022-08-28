Глава «Нафтогаза» посоветовал украинцам запастись одеялами и тёплой одеждой
Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко посоветовал жителям Украины запастись одеялами и тёплой одеждой в преддверии суровой зимы.
В воскресенье, 28 августа 2022 года, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в своём интервью для британской газеты «Гардиан» рассказал, что грядущая зима может стать самой холодной для украинцев, поэтому посоветовал им как следует запастись тёплой одеждой и одеялами.
Витренко заявил, что этот отопительный сезон начнётся позже и закончится раньше, а дома будут отапливаться ниже установленных санитарных норм. Единственным спасением из данной ситуации глава «Нафтогаза» видит в оказании дополнительной финансовой помощи от стран Запада для закупок газа Украиной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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