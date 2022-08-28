Сотрудники отелей мстят заносчивым клиентам разными способами
Если постояльцы ведут себя некрасиво, администратор, официанты и горничные могут их проучить.
Даже если вы отдали за проживание в отеле недюжинную сумму, не стоит думать, что вам там все обязаны.
Если постоялец ведет себя в высшей степени невежливо и вызывающе, почти наверняка сработает корпоративная солидарность.
Поскольку все сотрудники в отеле коммуницируют между собой, слава о "нехороших" клиентах быстро разлетается по заведению, и месть настигнет обидчика там, где он не ждал.
Часто клиентам мстят горничные, которые имеют доступ в номера. Они могут застелить кровать использованным бельем.
Если на нем нет никаких загрязнений, его просто сбрызгивают ароматическим средством и даже не гладят. То же самое поделывают и с полотенцами в ванной комнате.
Еще один способ мести - пользоваться косметическими средствами своих клиентов. Так, горничная может вымыть сантехнику шампунем или гелем постояльца.
Гость этого не заметит, а сотрудница отеля удовлетворит чувство собственного достоинства!
Во многих небольших отелях принято оставлять горничной мелочь на тумбочке. Отсутствие чаевых тоже может восприниматься как неуважение.
В таком случае горничная может забрать себе случайно оставленные постояльцем деньги и притвориться, что она этого не делала.
Чтобы с вами не случилось таких неприятностей, лучше все же придерживаться правил проживания в отеле и быть предельно корректными и вежливыми с персоналом.
Опубликовано: Наталья Павлова
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