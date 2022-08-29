Экс-нардепа Украины Алексея Ковалёва убили в Херсонской области

Бывший народный депутат Украины Алексей Ковалёв был убит в собственном доме в городе Голая Пристань Херсонской области.

Этой ночью, 28 августа 2022 года, украинский журналист Андрей Цаплиенко в своём Telegram-канале сообщил, что в Голой Пристани был зарезан тридцатитрёхлетний экс-нардеп Украины Алексей Ковалёв, который с 4 июля этого года занимал пост заместителя председателя ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству.

Цаплиенко помимо прочего заявил, что жена обвинённого Государственным бюро расследований Украины в «коллаборационистской деятельности» Ковалёва в настоящее время находится в больнице с асфиксией, где врачи, по словам украинского корреспондента, борются за её жизнь.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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