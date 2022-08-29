"Сухой" туризм в Европе бьет все рекорды

Жители европейских стран массово путешествуют по пересохшим руслам рек и водоемов, чтобы увидеть таящиеся там раритеты.

На фоне сильной засухи, постигшей европейские страны этим летом, обнажились многие ранее скрытые от человеческих глаз диковинки: затонувшие корабли, церкви и другие недоступные реликвии.

Например, в русле итальянской реки Тибр показался мост I в. до н.э. В Испании взору туристов и археологов открылся древнейший дольмен Гуадальпераль, который сравнивают с британским Стоунхенджем.

В Великобритании можно увидеть остатки валлийской деревни, которую затопили в 19 веке. А в Сербии в пересохшем Дунае показались 20 затопленных фашистами при отступлении в 1944 году военных кораблей.

Эти и другие находки теперь доступны жителям Европы, чем они и пользуются, с удовольствием путешествуя по пересохшим и сильно обмелевшим водным артериям.