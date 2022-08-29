"Сухой" туризм в Европе бьет все рекорды
Жители европейских стран массово путешествуют по пересохшим руслам рек и водоемов, чтобы увидеть таящиеся там раритеты.
На фоне сильной засухи, постигшей европейские страны этим летом, обнажились многие ранее скрытые от человеческих глаз диковинки: затонувшие корабли, церкви и другие недоступные реликвии.
Например, в русле итальянской реки Тибр показался мост I в. до н.э. В Испании взору туристов и археологов открылся древнейший дольмен Гуадальпераль, который сравнивают с британским Стоунхенджем.
В Великобритании можно увидеть остатки валлийской деревни, которую затопили в 19 веке. А в Сербии в пересохшем Дунае показались 20 затопленных фашистами при отступлении в 1944 году военных кораблей.
Эти и другие находки теперь доступны жителям Европы, чем они и пользуются, с удовольствием путешествуя по пересохшим и сильно обмелевшим водным артериям.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Экс-нардепа Украины Алексея Ковалёва убили в Херсонской области
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Премьер Баварии признался, что Германия не смогла найти замену российскому газу
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко