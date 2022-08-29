В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных

В Финляндии состоятся международные учения Vigilant Knife с участием шведских и британских военных.

В понедельник, 29 августа 2022 года, пресс-служба Оборонительных сил Финляндии сообщила, что до 2 августа этого года в районе Рованиеми и Роваярви пройдут международные боевые учения Vigilant Knife.

Отмечается, что в учениях примут участие около тысячи военнослужащих из Соединённого Королевства и Швеции, которые планируют отточить свои боевые навыки и повысить уровень совместимости между солдатами из разных стран.