Американская журналистка утверждает, что Майкл Джексон жив

Она собрала многочисленные доказательства того, что смерть легендарного певца была инсценирована.

Перл Джуниор утверждает, что 13 лет назад вместо Майкла Джексона был захоронен его замороженный двойник, а сам певец уединился от мира и живет под другим именем.

В подтверждение этой версии женщина приводит ряд доказательств.

Одно из них - на похоронах многие присутствующие заметили светловолосую даму с лицом, поразительно напоминающим лицо Майкла Джексона. Она, якобы, сидела в партере и наблюдала за похоронной церемонией.

Зная о любви Джексона к двойникам, несложно предположить, что кто-то из них вполне мог "заменить" его и на похоронах.

Также журналистка утверждает, что все посмертные фото певца были подвергнуты фотошопу, поэтому нельзя доверять и кадрам, сделанным в больнице, машине скорой помощи и морге.

Кроме этого, Перл Джуниор и ее сторонники доказывают, что кто-то из помощников Майкла заплатил 1 млн. долларов кладбищенским рабочим, чтобы они отсутствовали на церемонии похорон.

И еще одно доказательство в пользу версии журналистки - имя Майкла Джексона отсутствует во всех реестрах кладбищ Калифорнии.