Мама Илона Маска живет в гараже, когда приезжает навестить сына

74-летняя мать самого богатого человека в мире так же неприхотлива в быту, как и ее отпрыск.

Обычно Мэй Маск встречается со своим сыном Илоном в Техасе, где располагается штаб-квартира SpaceX. Но при этом живет она не в шикарных апартаментах, а в скромном гараже.

И это объясняется не скупостью Маска, который не может обеспечить своей родительнице достойный прием. Нет, просто мама воспитала Илона настолько скромным и неприхотливым, что его совершенно не интересуют материальные ценности, и он привык довольствоваться малым.

Об этом Мэй рассказала журналистам, когда давала им интервью о своем легендарном сыне.

Сам же миллиардер весной признавался, что в данный момент у него нет своего жилья и поэтому он частенько останавливается у друзей.

Богатые, оказывается, тоже плачут.