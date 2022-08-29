Мама Илона Маска живет в гараже, когда приезжает навестить сына
74-летняя мать самого богатого человека в мире так же неприхотлива в быту, как и ее отпрыск.
Обычно Мэй Маск встречается со своим сыном Илоном в Техасе, где располагается штаб-квартира SpaceX. Но при этом живет она не в шикарных апартаментах, а в скромном гараже.
И это объясняется не скупостью Маска, который не может обеспечить своей родительнице достойный прием. Нет, просто мама воспитала Илона настолько скромным и неприхотливым, что его совершенно не интересуют материальные ценности, и он привык довольствоваться малым.
Об этом Мэй рассказала журналистам, когда давала им интервью о своем легендарном сыне.
Сам же миллиардер весной признавался, что в данный момент у него нет своего жилья и поэтому он частенько останавливается у друзей.
Богатые, оказывается, тоже плачут.
Опубликовано: Наталья Павлова
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