Стюардесса рассказала, где самое грязное место в самолете

Это отнюдь не туалет. Его как раз-таки постоянно моют и следят там за гигиеной.

На самом деле, самое грязное место в самолете - это карман на спинке впереди стоящего кресла, в который пассажиры любят положить личные вещи.

Такие карманы чистят только в очень редких случаях, например, если кто-то что-то в него пролил или стошнил.

Во всех других ситуациях его не подвергают чистке, разве что вынимают оттуда предметы, оставленные пассажирами предыдущего рейса.

По признанию одного из стюардов, он вынимал из таких карманов яблочные огрызки, жеванные жевательные резинки, откусанные ногти, грязные салфетки, трусы и другие не самые приятные предметы.

А родители младенцев частенько оставляют там использованные памперсы.

Поэтому бортпроводники считают, что эти карманы пассажирам лучше не использовать под личные нужды.