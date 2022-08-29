Соседов возмущен тем, что Валерий Меладзе вернулся в Россию

Музыкальный критик не готов простить музыканту его заявлений против спецоперации РФ по спасению Донбасса.

Сергей Соседов считает, что дело артистов - выступать перед зрителями, а не лезть в политику.

Музыкальный критик уверен, что тем звездам, которые выступили против спецоперации, нужно вымаливать у россиян прощение. И только тогда они должны получить право вернуться на родину, сообщает Рамблер.

«Я бы не пускал их назад, либо пускал, но, чтобы они стояли на коленях, и били челом», - цитирует критика Экспресс газета.

Режиссер Никита Михалков, в свою очередь, указал на обман со стороны Валерия Меладзе. В эфире авторской программы «Бесогон ТВ» деятель искусств напомнил, что музыкант ранее заявлял, что не собирается больше выступать в России.

Но, несмотря на это, на 8 марта будущего года у певца уже запланировано выступление в Барвихе.