Смертельно опасны: какие блюда навынос могут стать рассадниками болезней

Чтобы обезопасить себя от отравления, некоторые блюда лучше готовить дома и соблюдать при этом гигиенические правила.

Еда навынос упрощает жизнь занятым людям. Но вместе с удобством это может принести и опасность, сообщает Экспресс газета со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, готовая еда нередко становится причиной отравления или инфекционных болезней. Это может быть связано с нарушениями технологии приготовления, несоблюдением поварами личной гигиены, неправильным хранением продуктов.

Салаты, куда входит множество компонентов, заправленные соусами, — настоящий рассадник вирусов и бактерий, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Опасность могут таить также сладости с кремом, рулеты, паштеты, студни. А также плохо помытые фрукты и овощи.

«С продуктами питания способны попасть в организм возбудители сальмонеллезов, иерсиниозов, дизентерии, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также вирусного гепатита А», - заявили специалисты.

Также есть опасность токсикоинфекций. Это острые кишечные инфекции, которые вызваны употреблением продуктов, содержащих микроорганизмы и их токсины.

Роспотребнадзор призвал к соблюдения ряда важных правил. Он напоминает, что перед готовкой нужно тщательно вымыть руки, такую же процедуру обязательно проделывать после контакта с сырой продукцией.

Специалисты советуют фрукты-овощи и зелень промывать кипятком, использовать разные разделочные доски и ножи для готовых блюд и сырых продуктов.