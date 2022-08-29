Смертельно опасны: какие блюда навынос могут стать рассадниками болезней
Чтобы обезопасить себя от отравления, некоторые блюда лучше готовить дома и соблюдать при этом гигиенические правила.
Еда навынос упрощает жизнь занятым людям. Но вместе с удобством это может принести и опасность, сообщает Экспресс газета со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, готовая еда нередко становится причиной отравления или инфекционных болезней. Это может быть связано с нарушениями технологии приготовления, несоблюдением поварами личной гигиены, неправильным хранением продуктов.
Салаты, куда входит множество компонентов, заправленные соусами, — настоящий рассадник вирусов и бактерий, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Опасность могут таить также сладости с кремом, рулеты, паштеты, студни. А также плохо помытые фрукты и овощи.
«С продуктами питания способны попасть в организм возбудители сальмонеллезов, иерсиниозов, дизентерии, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также вирусного гепатита А», - заявили специалисты.
Также есть опасность токсикоинфекций. Это острые кишечные инфекции, которые вызваны употреблением продуктов, содержащих микроорганизмы и их токсины.
Роспотребнадзор призвал к соблюдения ряда важных правил. Он напоминает, что перед готовкой нужно тщательно вымыть руки, такую же процедуру обязательно проделывать после контакта с сырой продукцией.
Специалисты советуют фрукты-овощи и зелень промывать кипятком, использовать разные разделочные доски и ножи для готовых блюд и сырых продуктов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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