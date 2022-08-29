США готовят отряд летчиков из бывших ВВС Афганистана для переброски на Украину

Летчики бывшей правительственной армии Афганистана проходят подготовку в США для переброски на украинский фронт.

Пентагон подготовит отряд военных летчиков из правительственных ВВС Афганистана для их дальнейшей переброски на Украину, сообщает РИА Новости.

Для них создана база в Калифорнии, где отрабатываются задачи приближенные к условиям боев на Украине.

Источник сообщает, что на той же базе проходят подготовку и отряды других родов войск, состоящие из бывших военных правительственной армии ДРА, сбежавших в США год назад.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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