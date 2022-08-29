Анпилогов предсказал, чем ВКС РФ ударят по центрам принятия решений

Анпилогов рассказал о возможных ответных мерах на обстрелы Запорожской АЭС и убийство Дугиной.

В связи со вступлением СВО в очередную стадию эксперты отмечают большое скопление авиатехники ВВС РФ у границ с Украиной и предсказывают массированный удар по центрам принятия решений.

По словам Анпилогова, тактические и крылатые баллистические ракеты ВКС России могут поразить любую цель на территории противника.

Так, в Карпатах был уничтожен «Кинжалом» особо охраняемый объект, который был построен в Ивано-Франковской области Эзе еще в советское время на случай ядерной войны.