Анпилогов предсказал, чем ВКС РФ ударят по центрам принятия решений
Анпилогов рассказал о возможных ответных мерах на обстрелы Запорожской АЭС и убийство Дугиной.
В связи со вступлением СВО в очередную стадию эксперты отмечают большое скопление авиатехники ВВС РФ у границ с Украиной и предсказывают массированный удар по центрам принятия решений.
По словам Анпилогова, тактические и крылатые баллистические ракеты ВКС России могут поразить любую цель на территории противника.
Так, в Карпатах был уничтожен «Кинжалом» особо охраняемый объект, который был построен в Ивано-Франковской области Эзе еще в советское время на случай ядерной войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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