В Нидерландах растет число жертв наезда грузовика на толпу отдыхавших людей

Согласно отчету полиции, в результате аварии в Нью-Бейерланде на западе Нидерландов шесть человек погибли и семеро были госпитализированы.

Ежедневная газета De Telegraaf сообщила, что грузовик съехал с моста, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, и протаранил толпу людей.

Инцидент произошел в субботу вечером, 27 августа в нескольких километрах к югу от Нью-Бейерланда, на перекрестке Zuidzijdsedijk и Langeweg. 

По словам полиции, в какой-то момент грузовик с испанскими регистрационными номерами съехал с моста прямо в толпу людей, у которых был пикник. В субботу СМИ сообщили о двух пострадавших, но в отчете полиции указано, что шесть человек погибли и семеро получили ранения, в том числе один серьезно. 

"Мы чувствовали себя как в кино, все были в ужасе, увидев, что происходит", — рассказала Райнмонду свидетельница событий Ребекка ван Вейгерден. 
  
46-летний испанец, находившийся за рулем автомобиля, не пострадал. Мужчину задержали на месте и арестовали. СМИ сообщают, что он был трезв. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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