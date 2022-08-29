В Нидерландах растет число жертв наезда грузовика на толпу отдыхавших людей
Согласно отчету полиции, в результате аварии в Нью-Бейерланде на западе Нидерландов шесть человек погибли и семеро были госпитализированы.
Ежедневная газета De Telegraaf сообщила, что грузовик съехал с моста, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, и протаранил толпу людей.
Инцидент произошел в субботу вечером, 27 августа в нескольких километрах к югу от Нью-Бейерланда, на перекрестке Zuidzijdsedijk и Langeweg.
По словам полиции, в какой-то момент грузовик с испанскими регистрационными номерами съехал с моста прямо в толпу людей, у которых был пикник. В субботу СМИ сообщили о двух пострадавших, но в отчете полиции указано, что шесть человек погибли и семеро получили ранения, в том числе один серьезно.
"Мы чувствовали себя как в кино, все были в ужасе, увидев, что происходит", — рассказала Райнмонду свидетельница событий Ребекка ван Вейгерден.
46-летний испанец, находившийся за рулем автомобиля, не пострадал. Мужчину задержали на месте и арестовали. СМИ сообщают, что он был трезв.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Белгороде после выступления Газманова разгорелся скандал
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
В Детройте объявлен розыск преступника после стрельбы, в результате которой погибли 3 человека
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко