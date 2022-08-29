В Белгороде после выступления Газманова разгорелся скандал

Музыкант дал концерт вместе с местным симфоническим оркестром и оперными исполнителями, он прошел при большом количестве зрителей.

Несмотря на большой успех концерта, в интернете начали распространяться слухи, будто зрителей на мероприятие сгоняли административными методами, сообщает Рамблер со ссылкой на blitz.plus.

Газманов был оскорблен такими заявлениями. Артист написал в Телеграм-канале пост, в котором опроверг эти слухи и назвал их «подлым враньем». Певец также выложил видеоролик с концерта.

По словам музыканта, он благодарен тем десяткам тысяч белгородцев, которые пришли на площадь, где проходил музыкальный фестиваль. И подчеркнул, что невозможно заставить такое большое количество людей собраться, чтобы послушать музыку.

Газманов также обратился к поклонникам из числа зрителей концерта и попросил поделиться впечатлениями.

Народный артист РФ Олег Газманов недавно был отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ был опубликован на российском интернет-портале правовой информации.