В Белгороде после выступления Газманова разгорелся скандал
Музыкант дал концерт вместе с местным симфоническим оркестром и оперными исполнителями, он прошел при большом количестве зрителей.
Несмотря на большой успех концерта, в интернете начали распространяться слухи, будто зрителей на мероприятие сгоняли административными методами, сообщает Рамблер со ссылкой на blitz.plus.
Газманов был оскорблен такими заявлениями. Артист написал в Телеграм-канале пост, в котором опроверг эти слухи и назвал их «подлым враньем». Певец также выложил видеоролик с концерта.
По словам музыканта, он благодарен тем десяткам тысяч белгородцев, которые пришли на площадь, где проходил музыкальный фестиваль. И подчеркнул, что невозможно заставить такое большое количество людей собраться, чтобы послушать музыку.
Газманов также обратился к поклонникам из числа зрителей концерта и попросил поделиться впечатлениями.
Народный артист РФ Олег Газманов недавно был отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ был опубликован на российском интернет-портале правовой информации.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Белгороде после выступления Газманова разгорелся скандал
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
В Детройте объявлен розыск преступника после стрельбы, в результате которой погибли 3 человека
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко