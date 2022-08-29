Миссия МАГАТЭ находится на пути к Запорожской АЭС
Миссия под руководством Рафаэля Гросси прибудет на место уже на этой неделе, сообщил шеф агентства.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил в понедельник утром, 29 августа, что направляется на украинскую атомную электростанцию в Запорожье, которая в последние недели подвергалась ударам.
«Настал день, миссия МАГАТЭ в Запорожье уже в пути. Мы должны защитить безопасность Украины и крупнейшую электростанцию в Европе», — написал Рафаэль Гросси в Twitter, добавив, что миссия прибудет туда на этой неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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