Миссия МАГАТЭ находится на пути к Запорожской АЭС

Миссия под руководством Рафаэля Гросси прибудет на место уже на этой неделе, сообщил шеф агентства.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил в понедельник утром, 29 августа, что направляется на украинскую атомную электростанцию в Запорожье, которая в последние недели подвергалась ударам.

«Настал день, миссия МАГАТЭ в Запорожье уже в пути. Мы должны защитить безопасность Украины и крупнейшую электростанцию в Европе», — написал Рафаэль Гросси в Twitter, добавив, что миссия прибудет туда на этой неделе.