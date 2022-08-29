В Эстонии запретили проводить автопробег по местам снесенных советских монументов

Министерство безопасности Эстонии ввели запрет на проведение автопробега в местах демонтированных советских памятников.

В целом кто будет так делать, это будет расценено как митинг.

Началось с того, что на воскресенье был намечен официально зарегистрированный автопробег. В целом в данном мероприятии собирались участвовать более 50 человек на 35 автомобилях.

Сутью было проехаться по советским памятным местам и возложить цветы на памятники.

Но полиция Эстонии отменила мероприятие еще до начала движения машин, потому что у участников присутствовали военные символы на футболках.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 