Лидер движения за аборты предложила Байдену стерилизовать мужчин в США

Реакция хозяина Белого дома на предложение стерилизовать мужское население США была неоднозначной.

Президент неожиданно встрепенулся и на его лице отразилась целая гамма эмоций, от задумчивости до удивления.

В начале июля Байден пообещал американским мужчинам, что они ощутят на себе последствия решения Верховного суда об абортах. Он подчеркнул, что это может изменить жизнь и повлиять на здоровье женщин.