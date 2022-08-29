Лидер движения за аборты предложила Байдену стерилизовать мужчин в США
Реакция хозяина Белого дома на предложение стерилизовать мужское население США была неоднозначной.
Президент неожиданно встрепенулся и на его лице отразилась целая гамма эмоций, от задумчивости до удивления.
В начале июля Байден пообещал американским мужчинам, что они ощутят на себе последствия решения Верховного суда об абортах. Он подчеркнул, что это может изменить жизнь и повлиять на здоровье женщин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Суини, преследующий частный самолёт Маска, готов остановиться, если миллиардер даст ему интервью
20-летний Джек Суини отказался получить большие деньги от Илона Маска за то, чтобы перестать отслеживать частный самолёт самого богатого в мире человеке. Парень готов остановиться только в обмен на интервью Маска.Подробнее...
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