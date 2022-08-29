В Италии зарегистрирован рекордный за сутки приток мигрантов из Африки

В воскресенье, 28 августа на итальянский остров Лампедуза прибыло более тысячи человек на 50 лодках.

Это очередной рекордный день по наплыву мигрантов. Центр на 350 мест полностью переполнен после того, как там разместили около 1600 человек.

Рекорд был установлен до полуночи в воскресенье: количество лодок, прибывающих на Лампедузу за один день, за короткое время увеличилось с 39 до 50. Последние одиннадцать лодок с 200 мигрантами прибыли в темноте.

Этот необычайный подъем миграционной волны стал темой предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 25 сентября.

Лидер правой партии "Итальянские братья" Джорджия Мелони , возглавившая опросы, повторила постулат о "морской блокаде", чтобы остановить неконтролируемый приток людей с берегов Африки.

"Серьезная страна контролирует свои границы и защищает их. Я буду неустанно повторять, что единственный способ остановить нелегальную иммиграцию — это военно-морская блокада, европейская миссия по согласованию с властями Северной Африки", — заявил Мелони на следующий день интенсивной кампании.

Морские условия в Сицилийском проливе также благоприятны для небольших судов с мигрантами, поэтому ожидается дальнейший приток.