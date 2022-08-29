В Швейцарии судят джихадистку, совершившую теракт в Лугано в 2020 году

На этой неделе 29-летняя швейцарка с проблемами психического здоровья предстанет перед судом в Беллинцоне за «террористический акт».

Она пыталась перерезать горло двум женщинам, заявляя о своей поддержке группировки « Исламское государство» в одном из магазинов Лугано в 2020 году.

Одна из двух пострадавших получила серьезные ранения в шею. Вторая - раненная в руку, сумела совладать с нападавшей до приезда полиции. Согласно обвинительному акту Государственного министерства Конфедерации (MPC, Генеральный прокурор), молодая женщина, которой на момент совершения преступления было 28 лет и чье имя суд не разглашает, действовала «умышленно и без всякого стеснения».

Во время нападения она неоднократно выкрикивала «Аллаху Акбар и Я отомщу за пророка Мухаммеда», а также заявляла «Я здесь за ИГ», имея в виду джихадистскую группировку «Исламское государство».

«Она жестоко нападала с ножом на случайно выбранных жертв с целью убить их и, таким образом, посеять ужас среди населения во имя ИГИЛ, вызвав широкое освещение в СМИ и тем самым распространив идеологию ИГИЛ», — говорится в сообщении MPC.

Она была известна полиции. По сообщению газеты 24heures, обвиняемая швейцарско-сербского происхождения приняла ислам.

«Она познакомилась в социальных сетях в 2017 году с боевиком-джихадистом из Сирии, к которому она пыталась присоединиться, но была арестована на турецко-сирийской границе и отправлена обратно в Швейцарию, а затем помещена в психиатрическую больницу», - рассказали в издании.

Процесс ведет Федеральный уголовный суд Беллинцоны по обвинению за «неоднократные покушения» и нарушение статьи федерального закона, запрещающей джихадистские группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство». В частности, ее обвиняют в желании совершить «террористический акт» от имени ИГ. Она также должна ответить на обвинение в «неоднократном незаконном занятии проституцией в период с 2017 по 2020 год», сообщили в суде.