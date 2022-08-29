В Британии предложили запретить садоводство из-за связи этого слова с колониальным прошлым
В Великобритании выступили с инициативой запрета садоводства из-за связи с расизмом.
В одном из самых авторитетных изданий Великобритании The Guardian предложили запретить слово "садоводство.
Это сделал один из авторов известнейшей британской газеты в своей личной колонке. Причина данного предложения крайне необычная, но, в то же время, очевидная, учитывая современную "повестку".
Журналист считает, что слово "садоводство" является расистским, так как оно связано с колониальным прошлым Соединенного Королевства.
"Проблемное определение имеет колониальную историю", - так выразился Джеймс Вонг в своем материале.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Суини, преследующий частный самолёт Маска, готов остановиться, если миллиардер даст ему интервью
20-летний Джек Суини отказался получить большие деньги от Илона Маска за то, чтобы перестать отслеживать частный самолёт самого богатого в мире человеке. Парень готов остановиться только в обмен на интервью Маска.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Франция готова обеспечить поставки газа в Германию
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Личный секретарь Сталина сбежал из СССР и написал правдивую книгу о генсеке
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко