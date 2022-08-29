В Британии предложили запретить садоводство из-за связи этого слова с колониальным прошлым

В Великобритании выступили с инициативой запрета садоводства из-за связи с расизмом.

В одном из самых авторитетных изданий Великобритании The Guardian предложили запретить слово "садоводство.

Это сделал один из авторов известнейшей британской газеты в своей личной колонке. Причина данного предложения крайне необычная, но, в то же время, очевидная, учитывая современную "повестку".

Журналист считает, что слово "садоводство" является расистским, так как оно связано с колониальным прошлым Соединенного Королевства.

"Проблемное определение имеет колониальную историю", - так выразился Джеймс Вонг в своем материале.