Ученые рассказали, какое занятие способно продлить жизнь в пожилом возрасте

Свои выводы они сделали после ряда иследований, в которых приняли участие около 300 тысяч человек.

Онкологи американского Национального института рака доказали, что любая физическая активность снижает у пожилых людей риск смерти. При этом речь идет о смертности вообще, а не только об опасных болезнях, сообщает Вокруг света.

Такой вывод учеными сделан после анализа данных о 272 тысячах людей в возрасте от 59-ти до 82-х лет. Исследования длились несколько лет, и за это время 43 процента участников ушли из жизни.

При этом выяснилось: у тех, кто регулярно занимался бегом, ходьбой или другими видами физической активности, риск смерти от любых причин (включая рак) был на 13 процентов ниже.

Врачи отметили также важность длительности физической активности. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно от 2 с половиной до 5 часов умеренной активности, либо - от часа до двух с половиной часов интенсивных тренировок.

Но даже скромная активность снижала риск смерти на 5 процентов по сравнению с людьми, которые не тренировались вообще. Как выяснилось, самым благотворным было влияние тенниса (такие занятия снижали риск смерти на 27 процентов), и бег (на 19 процентов).