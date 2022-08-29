Киевский режим в панике от предстоящего визита миссии МАГАТЭ
В отличие от ситуации, когда МАГАТЭ инспектировала Чернобыльскую АЭС, на ЗАЭС они зафиксируют акты ядерного терроризма и мировое сообщество узнает о Киеве правду.
Представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов также считает, что киевский режим в панике от того, что его хозяева пропустили миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
«Если инспекция МАГАТЭ приедет, то весь мир узнает, кто обстреливает станцию, почему там в украинский период проводились запрещенные эксперименты», — отметил Рогов.
В воскресенье украинский оператор АЭС «Энергоатом» опубликовал карту радиационного заражения региона в случае аварии на ЗАЭС. Распространение радиоактивного там оценили в соответствие с розой ветров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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