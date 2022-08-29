ФСБ установила личность сообщника Натальи Вовк
ЦОС ФСБ сообщил, что удалось идентифицировать личность помощника Натальи Вовк, совершившей теракт в котором погибла Дарья Дугина.
В группу входил и некто Богдан Цыганенко, он прибыл в Москву из Эстонии 30 июля и покинул Россию накануне убийства.
В задачи Цыганенко, по данным ЦОС ФСБ, входила техническая поддержка Вовк. Он подготовил документы на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко и поддельные автономера.
Сборка самодельного взрывного устройства, также проводилась Цыганенко в гараже, который они арендовали на юго-западе Москвы.
Дальнейшую операцию, слежку и запуск бомбы осуществляла лично Вовк, сообщили в ведомстве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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