ФСБ установила личность сообщника Натальи Вовк

ЦОС ФСБ сообщил, что удалось идентифицировать личность помощника Натальи Вовк, совершившей теракт в котором погибла Дарья Дугина.

В группу входил и некто Богдан Цыганенко, он прибыл в Москву из Эстонии 30 июля и покинул Россию накануне убийства.

В задачи Цыганенко, по данным ЦОС ФСБ, входила техническая поддержка Вовк. Он подготовил документы на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко и поддельные автономера.

Сборка самодельного взрывного устройства, также проводилась Цыганенко в гараже, который они арендовали на юго-западе Москвы.

Дальнейшую операцию, слежку и запуск бомбы осуществляла лично Вовк, сообщили в ведомстве.