Бывший муж обвинил модную визажистку Гоар Аветисян в обмане клиентов
Она учит людей худеть, чтобы добиться идеальной фигуры, но сама сбросила вес в результате резекции желудка.
Бывший муж модной визажистки Гоар Аветисян обличил экс-жену в обмане. Вагик Мартиросян заявил, что она ведет курсы по похуданию, вдохновляя людей своим примером. Но на самом деле, по его словам, бизнесвумен прибегала к помощи хирургов и только так достигла желаемого результата.
Знаменитость с детства отличали пышные формы. Тучная фигура не радовала девушку, и она перепробовала множество диет. А теперь - удивляет и радует поклонников фото в обтягивающей одежде, под которой видно ее похудевшее, красивое и подтянутое тело.
Многие фанаты просили раскрыть секрет волшебного метода, чтобы добиться подобных результатов. Потому мейкаперша создала курс, где делится опытом похудания. Но экс-супруг жестко раскритиковал звезду.
"Сколько можно продолжать врать - и себе, и подписчикам? Надеюсь, что у вас хватит смелости признаться в том, что вы, мои дорогие, сделали резекцию", - заявил Вагик.
Он отметил, что бизнесвумен не очень-то откровенна с поклонниками и призвал фанатов не верить девушке. По его словам, блогеры в своем большинстве шарлатаны, думающие о том, "как поиметь деньги, точнее вас".
К слову, визажистка не отрицает, что побывала под ножом хирурга. Но, по ее словам, вмешательство потребовалось только для того, чтобы убрать лишнюю кожу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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