Наблюдатели МАГАТЭ проведут инспекцию оккупированной атомной станции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси Уже в течении пяти дней собирается взять руководство над инспекцией оккупированной Запорожской атомной электростанции в Украине.

Инспекция будет проводить тщательную проверку по территориальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил в выходные, что ситуация на станции остается опасной даже после того, как два энергоблока были повторно подключены к энергосистеме после отключения. В последние дни сообщалось о нескольких ударах вблизи этого места.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 