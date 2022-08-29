Наблюдатели МАГАТЭ проведут инспекцию оккупированной атомной станции
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси Уже в течении пяти дней собирается взять руководство над инспекцией оккупированной Запорожской атомной электростанции в Украине.
Инспекция будет проводить тщательную проверку по территориальной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил в выходные, что ситуация на станции остается опасной даже после того, как два энергоблока были повторно подключены к энергосистеме после отключения. В последние дни сообщалось о нескольких ударах вблизи этого места.
Опубликовано: Силивончик Алина
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