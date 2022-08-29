ЕС обсудит на встречах в Праге запрет на выдачу виз россиянам и обучение украинцев

Министры обороны и иностранных дел Европейского союза, собравшиеся на этой неделе в Праге, обсудят призывы некоторых членов ЕС запретить российским туристам въезд в блок, а также обучение украинских военных.

Несколько стран ЕС уже некоторое время обучают украинские войска, в основном позволяя им управлять оружием, которое западные страны поставляют Украине, чтобы помочь ей бороться с вторжением России.

Глава внешней политики и безопасности блока Хосеп Боррель пока не сообщил никаких подробностей о своих планах, просто заявив, что такая программа будет базироваться не в Украине, а в соседних странах.

На совместном заседании с представителями ООН и НАТО министры обороны также обсудят будущее приостановленной учебной миссии ЕС в Мали и миротворческих сил ООН МИНУСМА, поскольку растет обеспокоенность по поводу увеличения российского присутствия в западноафриканской стране.