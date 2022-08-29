ЕС обсудит на встречах в Праге запрет на выдачу виз россиянам и обучение украинцев
Министры обороны и иностранных дел Европейского союза, собравшиеся на этой неделе в Праге, обсудят призывы некоторых членов ЕС запретить российским туристам въезд в блок, а также обучение украинских военных.
Несколько стран ЕС уже некоторое время обучают украинские войска, в основном позволяя им управлять оружием, которое западные страны поставляют Украине, чтобы помочь ей бороться с вторжением России.
Глава внешней политики и безопасности блока Хосеп Боррель пока не сообщил никаких подробностей о своих планах, просто заявив, что такая программа будет базироваться не в Украине, а в соседних странах.
На совместном заседании с представителями ООН и НАТО министры обороны также обсудят будущее приостановленной учебной миссии ЕС в Мали и миротворческих сил ООН МИНУСМА, поскольку растет обеспокоенность по поводу увеличения российского присутствия в западноафриканской стране.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
-
Суини, преследующий частный самолёт Маска, готов остановиться, если миллиардер даст ему интервью
20-летний Джек Суини отказался получить большие деньги от Илона Маска за то, чтобы перестать отслеживать частный самолёт самого богатого в мире человеке. Парень готов остановиться только в обмен на интервью Маска.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Франция готова обеспечить поставки газа в Германию
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Личный секретарь Сталина сбежал из СССР и написал правдивую книгу о генсеке
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко