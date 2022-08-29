В Польше без угля из России вспомнили тяжелые времена коммунизма

Резкое подорожание топлива, заставило жителей страны выстроиться в огромные очереди за углем.

Информационное агентство Reuters сообщает, что санкции введенные против России и в частности запрет на поставки угля вызвал резкий дефицит топлива в Польше. В городе Люблин, около представительства местной угольной компании, выстроилась огромная очередь. Ожидание может продлиться несколько суток.

"Я помню бедственные времена коммунизма, но никогда не думал, что такое может повториться. Это за гранью воображения" - возмущается один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в апреле Польша полностью прекратила импорт российского угля в связи с ситуацией в Украине. Принятое правительством решение немедленно отразилось на стоимости топлива.