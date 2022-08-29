Джонсон признался журналистам, что он расчесывается и у него есть щетка в кабинете
Уходящий премьер Англии Борис Джонсон набросился на журналиста, который зада ему вопрос о повышенной лохматости.
Журналист решил укорить Джонсона в том, что он – представитель Великобритании и ее лицо, но всегда ходит непричесанный.
Недослушав до конца вопрос, Джонсон налетел на репортера и эмоциоанльно наорал на него убеждая, что расчесывается.
«Я расчесываюсь, и у меня в кабинете есть щетка», - заверил почти уже бывший премьер Великобритании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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