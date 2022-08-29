Джонсон признался журналистам, что он расчесывается и у него есть щетка в кабинете

Уходящий премьер Англии Борис Джонсон набросился на журналиста, который зада ему вопрос о повышенной лохматости.

Журналист решил укорить Джонсона в том, что он – представитель Великобритании и ее лицо, но всегда ходит непричесанный.

Недослушав до конца вопрос, Джонсон налетел на репортера и эмоциоанльно наорал на него убеждая, что расчесывается.

«Я расчесываюсь, и у меня в кабинете есть щетка», - заверил почти уже бывший премьер Великобритании.